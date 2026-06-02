Bitcoin è sceso sotto i 71.000 dollari, mentre gli indici di Wall Street hanno raggiunto nuovi massimi. La crisi tra Stati Uniti e Iran ha riacceso le tensioni nel Golfo, aumentando le preoccupazioni sullo Stretto di Hormuz, strategico per il traffico petrolifero. Il blocco dello Stretto potrebbe aumentare i prezzi del petrolio, influenzando i mercati finanziari. La flessione di Bitcoin avviene in un contesto di volatilità legato alle tensioni geopolitiche.

? Domande chiave Perché Bitcoin ha perso il supporto dei 71.000 dollari proprio ora?. Come influenzerà il blocco dello Stretto di Hormuz il prezzo del petrolio?. Quali dati di Broadcom decideranno il futuro del settore tecnologico?. Cosa smentisce Trump riguardo ai rapporti diplomatici con l'Iran?.? In Breve Bitcoin scende a 70.820 USDT dopo aver rotto il supporto dei 71.000 USDT.. Ethereum scambia intorno a 1.997 USDT dopo aver perso il supporto di 2.100 USDT.. Prezzi petrolio WTI a 91,35 dollari e Brent a 94 dollari dopo rialzo 5%.. NVIDIA guida il rally tech con nuovi chip per integrazione IA nei PC..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin sotto i 71.000$ e Wall Street ai massimi: scoppia la crisi USA-Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bitcoin Blood in the Streets and Why This Looks Familiar

Notizie e thread social correlati

Wall Street ai massimi: cresce la disoccupazione negli USAWall Street ha raggiunto nuovi massimi, anche se negli Stati Uniti si registra un aumento della disoccupazione.

Perché Bitcoin vola (+12,7%), l’oro crolla (-11%) e Wall Street resiste (+3%). La lezione della guerra in IranNell’attuale scenario di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, i mercati finanziari mostrano risposte diverse.

Temi più discussi: BTC rimane sotto pressione mentre i deflussi dagli ETF e l'aumento dei prezzi del petrolio gravano sui mercati delle criptovalute: Crypto Daily; Wall Street ancora record, con Trump che tratta con l'Iran: terremoto sul petrolio, crypto congelate; Stesso copione: Borse da record trainate dall'AI mentre Trump promette una pace che non arriva; Bitcoin sotto pressione: ETF in fuga mentre vola l’IA a Wall Street.

The Average Guys Outsmarting Wall Street on Prediction Markets (Gift Article) reddit

Wall Street può crollare insieme a Bitcoin? La mossa da 528 milioni di dollari di BlackRock fa tremare i mercatiBitcoin rompe supporti chiave e BlackRock ritira oltre 500 milioni dagli ETF spot. Wall Street ora teme un nuovo shock sugli asset più speculativi. msn.com

Wall Street da nuovi record, Bitcoin perde i 71.000 dollari: l’impatto della crisi USA-IranIeri sui mercati finanziari si è registrata una giornata segnata dalle tensioni legate agli accordi di pace tra Iran e USA, che hanno subito uno stop per il ritorno dei venti di guerra. Le crypto sono ... criptovaluta.it