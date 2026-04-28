Nell’attuale scenario di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, i mercati finanziari mostrano risposte diverse. Il prezzo di Bitcoin ha registrato un aumento del 12,7%, mentre l’oro ha subito un calo dell’11%. Sul fronte azionario, gli indici di Wall Street sono saliti del 3%. La situazione internazionale sta influenzando le scelte degli investitori e i movimenti di mercato in modo evidente.

Roma, 28 aprile 2026. Nella guerra tra Usa-Israele e Iran c’è già un vincitore (parziale): Bitcoin. La criptovaluta più famosa e usata del mondo dal 28 febbraio, giorno in cui è scattata l'operazione Epic Fury contro Teheran, ha fatto meglio di oro e Standard&Poor's 500, l'indice che raccoglie le cinquecento aziende americane a maggior capitalizzazione. In due mesi Bitcoin ha fatto segnare un +12,7%, mentre Wall Street si è fermata a un +3,1% e il metallo giallo è crollato di oltre 11 punti. Mentre i missili solcavano i cieli del Medio Oriente, i mercati finanziari globali subivano uno shock senza precedenti, ma la reazione degli investitori non ha rispettato le previsioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Bitcoin vola (+12,7%), l’oro crolla (-11%) e Wall Street resiste (+3%). La lezione della guerra in Iran

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