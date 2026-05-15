Wall Street ai massimi | cresce la disoccupazione negli USA

Wall Street ha raggiunto nuovi massimi, anche se negli Stati Uniti si registra un aumento della disoccupazione. I dati mostrano che il tasso di disoccupazione è salito rispetto ai mesi precedenti, mentre le borse continuano a salire. La Federal Reserve ha annunciato un cambio alla guida, suscitando attenzione sui possibili effetti sui mercati internazionali. Questi sviluppi si verificano in un contesto di volatilità e di attenzione agli indicatori economici che influenzano le decisioni degli investitori.

? Punti chiave Perché Wall Street sale nonostante l'aumento dei disoccupati negli USA?. Come influenzerà il cambio alla guida della Fed sui mercati globali?. Quali tensioni tra Trump e Xi Jinping stanno colpendo i semiconduttori?. Perché l'inflazione italiana e i dati BCE sono ora così rilevanti?.? In Breve Richieste sussidi disoccupazione USA a 211.000 unità per la settimana del 9 maggio.. Acea registra utile netto in crescita del 13% nel primo trimestre.. Investimenti Acea aumentati del 15% per la resilienza delle reti elettriche e idriche.. Prezzi petrolio WTI in flessione per tensioni geopolitiche su Taiwan e Iran..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The 2026 Crash: How $38 Trillion Debt + Trump’s Tariffs Break the System

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