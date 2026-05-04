Passeggera si sente male e sviene su un volo da Lisbona a Roma Fiumicino | soccorsa con l'ossigeno

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un volo proveniente da Lisbona e diretto a Roma Fiumicino, una passeggera si è sentita male e ha perso conoscenza. La donna è stata soccorsa a bordo con l’uso di ossigeno. La notizia è stata confermata da un testimone che ha parlato con un sito di informazione. Il personale di bordo ha gestito la situazione, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della passeggera.

Momenti concitati su un volo Wizz Air da Lisbona a Roma Fiumicino per un malore a bordo. Una donna ha raccontato a Fanpage.it che una passeggera si è sentita male ed è svenuta. È stata soccorsa con l'ossigeno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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