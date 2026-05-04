Passeggera si sente male e sviene su un volo da Lisbona a Roma Fiumicino | soccorsa con l'ossigeno

Durante un volo proveniente da Lisbona e diretto a Roma Fiumicino, una passeggera si è sentita male e ha perso conoscenza. La donna è stata soccorsa a bordo con l’uso di ossigeno. La notizia è stata confermata da un testimone che ha parlato con un sito di informazione. Il personale di bordo ha gestito la situazione, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della passeggera.

Momenti concitati su un volo Wizz Air da Lisbona a Roma Fiumicino per un malore a bordo. Una donna ha raccontato a Fanpage.it che una passeggera si è sentita male ed è svenuta. È stata soccorsa con l'ossigeno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Attimi di paura prima del consiglio Regionale: uomo si sente male e sviene Leggi anche: Laura Pausini si sente male in concerto e chiede una maschera d’ossigeno Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mohammed Alessandro: il bimbo nato in aereo durante il volo Ita Airways, Dakar-Roma; Volo Dakar-Fiumicino: passeggera partorisce a diecimila metri d’altezza; Ita Airways, dalle decisioni dei piloti all'aiuto dei medici a bordo: così un bimbo è nato sul volo Dakar-Roma; Aeroporto di Bari, forza l'uscita di sicurezza e raggiunge la pista: bloccato passeggero. Passeggera si sente male e sviene su un volo da Lisbona a Roma Fiumicino: soccorsa con l’ossigenoMomenti concitati su un volo Wizz Air da Lisbona a Roma Fiumicino per un malore a bordo. Una donna ha raccontato a Fanpage.it che una passeggera si è sentita male ed è svenuta. È stata soccorsa con l’ ... fanpage.it Città vicine all’aeroporto! Roma (Fiumicino) – 30 km Leonardo Express 32 min – 14€ regionale 45–60 min – ~8€ Catania – 7 km – / 20–25 min – ~4€ Milano Linate – 9 km – ~15 min – 2,20€ Pisa – 5 km – 5 min – 6,50€ - facebook.com facebook Inaugurato il primo volo diretto tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Houston, hub globale per energia, industria e innovazione. La nuova rotta di @ITAAirways risponde alla crescente domanda di connessione, sia business che leisure, tra Italia e #US x.com