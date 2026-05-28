Clamoroso Sinner si sente male ed è fuori dal Roland Garros | Devo vomitare Cosa gli è successo

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è ritirato dal secondo turno del Roland Garros, affermando di dover vomitare. Durante il match contro Cerundolo, il tennista ha accusato un malore che lo ha costretto a interrompere la partita. La sua uscita di scena è avvenuta improvvisamente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario, dopo che Sinner ha abbandonato il campo.

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Jannik Sinner esce di scena a sorpresa al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Partita viziata da un malore accusato dal numero uno al mondo crollato ad un passo dal trionfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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