La piccola di 2 anni, Beatrice, sarebbe morta per i maltrattamenti subiti da parte della madre, Manuela Aiello, e del suo compagno, Manuel Iannuzzi. Ma secondo i servizi sociali a essere picchiate erano anche le sorelle di 9 e 7 anni, che, "'adultizzate' e abbandonate", sarebbero state costrette a p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, ipotesi abbandono minori per la madre, servizi sociali: "Sorelline 'adultizzate' e abbandonate"

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Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl compagno della madre è stato arrestato dopo che le sorelline della bambina di due anni hanno raccontato di aver visto lividi sul corpo della...

«Aveva la testa a penzoloni», le sorelline incastrano la madre e il compagno: ecco come è morta la bimba di 2 anni uccisa a BordigheraDue sorelline hanno incastrato la madre e il compagno, raccontando come è morta una bambina di due anni a Bordighera.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.

In un video costretta a fumare cannabis. Così a #dentrolanotizia parlando della povera bimba morta a #bordighera a soli 2 anni dopo tutte quelle violenze. Che orrore! x.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Bimba morta Bordighera, mercoledì l’interrogatorio per mamma e compagnoIl primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, la cui convalida dell'arresto è fissata alle 12. Poi sarà sentita Aiello. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcer ... tg24.sky.it

Beatrice uccisa a Bordighera dalla mamma e dal compagno, le sorelline adulte lasciate sole anche a Natale e costrette a pulire casaGENOVA - Piccole, piccolissime ma adulte: ecco le sorelline di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per le botte ricevute dalla madre e dal ... msn.com