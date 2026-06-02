Bimba morta a Bordighera ipotesi abbandono minori per la madre servizi sociali | Sorelline ' adultizzate' e abbandonate

Da ilgiornaleditalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piccola di 2 anni, Beatrice, sarebbe morta per i maltrattamenti subiti da parte della madre, Manuela Aiello, e del suo compagno, Manuel Iannuzzi. Ma secondo i servizi sociali a essere picchiate erano anche le sorelle di 9 e 7 anni, che, "'adultizzate' e abbandonate", sarebbero state costrette a p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.

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