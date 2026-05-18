Crisi energetica UE all’Italia | No a deroghe al Patto di stabilità
L'Unione Europea ha comunicato all’Italia di non accettare deroghe al Patto di stabilità, respingendo la richiesta di estendere temporaneamente il campo di applicazione della normativa nazionale. La questione riguarda le misure di flessibilità previste per affrontare la crisi energetica, con l’UE che mantiene la posizione di rispettare le regole fiscali stabilite. La replica arriva in un momento di tensione tra le istituzioni europee e il governo italiano, che aveva avanzato la richiesta di deroghe specifiche.
“L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste”. E’ quanto sottolinea la premier Giorgia Meloni in una lettera scritta alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “La posizione della Commissione europea non è cambiata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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