Crisi energetica UE all’Italia | No a deroghe al Patto di stabilità

L'Unione Europea ha comunicato all’Italia di non accettare deroghe al Patto di stabilità, respingendo la richiesta di estendere temporaneamente il campo di applicazione della normativa nazionale. La questione riguarda le misure di flessibilità previste per affrontare la crisi energetica, con l’UE che mantiene la posizione di rispettare le regole fiscali stabilite. La replica arriva in un momento di tensione tra le istituzioni europee e il governo italiano, che aveva avanzato la richiesta di deroghe specifiche.

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