Crisi energetica a Bruxelles è scontro sul Green deal
A Bruxelles si sta affrontando un acceso dibattito all’interno della Commissione europea e tra le diverse famiglie politiche riguardo alle misure da adottare in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia causato dalla crisi di Hormuz. La discussione riguarda in particolare le strategie legate al Green deal e alle politiche energetiche future. La questione ha suscitato confronti tra i membri delle istituzioni europee coinvolte.
Energia Nel piano «Accelerate Eu» suggerimenti, il più è lasciato agli stati. Ryanair contro l’Ets: «Bisogna ridurlo o addirittura eliminarlo» Energia Nel piano «Accelerate Eu» suggerimenti, il più è lasciato agli stati. Ryanair contro l’Ets: «Bisogna ridurlo o addirittura eliminarlo» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Sul che fare rispetto all’aumento de prezzi dell’energia a causa della crisi di Hormuz si consuma uno scontro interno alla Commissione Ue e alle famiglie politiche europee che la compongono, socialisti e popolari. Questi ultimi, rappresentati dal commissario ai Trasporti, il greco Apostolos Tzitzikostas, vogliono evitare di intervenire con misure di contenimento dei consumi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
LETTERA DI FUOCO DI MELONI A BRUXELLES: LO SCONTRO SUL FUTURO DELL’EUROPA
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Smart working con la crisi energetica: la strategia Ue per ridurre costi e consumi. https://www.economymagazine.it/smart-working-con-la-crisi-energetica-la-strategia-ue-per-ridurre-costi-e-consumi/ #smartworking #consumi #crisienergetica #bollette #economy - facebook.com facebook
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