Crisi energetica a Bruxelles è scontro sul Green deal

A Bruxelles si sta affrontando un acceso dibattito all’interno della Commissione europea e tra le diverse famiglie politiche riguardo alle misure da adottare in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia causato dalla crisi di Hormuz. La discussione riguarda in particolare le strategie legate al Green deal e alle politiche energetiche future. La questione ha suscitato confronti tra i membri delle istituzioni europee coinvolte.