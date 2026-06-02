Un uomo, descritto come padre e persona dal cuore grande, è stato ricordato per il suo sacrificio, definito come un dono per tutti. La figlia ha commentato che l'evento di quel giorno ha confermato le qualità che lui dimostrava quotidianamente. La sua memoria è stata condivisa attraverso queste parole, sottolineando il suo carattere generoso e altruista. Nessun dettaglio specifico sull’incidente o sull’evento è stato fornito.

di Tiziana Petrelli "Mio padre aveva un cuore grande. Quello che è avvenuto quel giorno è stata solo un’altra conferma di quello che era tutti i giorni". A parlare è Giovanni Ricci, figlio di Pierluigi "Bigio" Ricci, il bagnino fanese morto a Torrette nell’agosto del 2017 dopo essersi gettato in mare per salvare una famiglia di turisti che stava per annegare. Sarà lui oggi a ritirare, accompagnato dalla madre Daniela Valentini, la medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria del padre, consegnata durante la cerimonia provinciale per l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che arriva a quasi dieci anni da quella mattina drammatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bigio, era mio padre : "Il suo sacrificio è stato un dono per tutti"

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