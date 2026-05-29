Una madre ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio chiedendo una legge nazionale più severa per verificare l’agibilità, la manutenzione e la sicurezza di strutture con piscine, parchi acquatici e terme. La richiesta arriva dopo la morte di suo figlio e altri bambini, con l’obiettivo di evitare che sacrifici simili siano vani. La madre sottolinea la necessità di controlli più rigorosi per garantire la sicurezza delle strutture pubbliche e private.

“Non è forse giunto il momento di fare una legge seria, stringente e nazionale che controlli capillarmente l’ agibilità, la manutenzione e la regolarità di tutte le strutture con piscine, parchi acquatici, terme o simili?”. Nicoletta Sprecace lo ha scritto in una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L a donna è la madre del piccolo Matteo Brandimarti, il bambino 12enne di San Benedetto del Tronto morto a Rimini nella piscina di una struttura ricreativa, risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio. “Le scrivo questa lettera aperta non come esponente politico, né come persona esperta di palazzi o di leggi. Sono una semplice cittadina, ma le scrivo soprattutto come madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che il sacrificio di mio figlio e di tutti gli altri bambini non sia stato invano”, la lettera a Giorgia Meloni della mamma di Matteo Brandimarti

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