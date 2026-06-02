La FISI ha annunciato la composizione delle squadre nazionali di biathlon per le stagioni 2026-2027. La squadra femminile sarà guidata da Vittozzi, mentre quella maschile da Giacomel, successori di Wierer. La decisione è stata comunicata dal presidente della federazione, Flavio Roda. La rosa ufficiale comprende atleti che continueranno a rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali della prossima stagione.

Il presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre nazionali per la prossima stagione. Trenta gli atleti convocati tra Elite, A, B, Juniores e Interesse Nazionale. Per il biathlon italiano si apre una nuova era dopo il ritiro di Dorothea Wierer. È stata ufficializzata la composizione della Nazionale italiana di biathlon per la stagione 2026-2027. Con la delibera numero 256 del 29 maggio 2026, il presidente della FISI Flavio Roda ha definito l’organico azzurro che affronterà la prossima annata agonistica. Complessivamente sono trenta gli atleti inseriti nelle varie squadre nazionali, suddivisi tra Elite, Squadra A, Squadra B, Juniores e Interesse Nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Biathlon, ufficiale la Nazionale azzurra 2026-2027: Vittozzi e Giacomel guidano il nuovo corso dopo Wierer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIA dominante, WIERER-VITTOZZI-HOFER-GIACOMEL trionfano nella staffetta mista I HIGHLIGHTS

Notizie e thread social correlati

Coppa del Mondo, a Oslo il biathlon riabbraccia Giacomel e WiererA Oslo si svolge una tappa di Coppa del Mondo di biathlon con la presenza di Giacomel e Wierer.

Biathlon, le pagelle dei protagonisti. Da Giacomel a Vittozzi: gli azzurri si danno i votiAl termine di una stagione intensa, gli atleti azzurri del biathlon hanno condiviso le proprie valutazioni sui risultati ottenuti, analizzando le...

Argomenti più discussi: La composizione delle squadre di biathlon per la stagione 2026/27; Biathlon - Ecco le squadre nazionali per la stagione 2026/27! Egil Gjelland alla guida della squadra femminile; L'Italbiathlon 2026/27, la prima dell'era post Wierer: Vittozzi-Giacomel-Hofer trio meraviglia, ecco coach Gjelland; Biathlon, Italia verso il 2026/27: Giacomel, Hofer e Vittozzi guidano le squadre azzurre, Gjelland nuovo ct donne.

TIL che il generale statunitense George S. Patton partecipò al pentathlon moderno alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 quando era un ufficiale di 26 anni. Sviene per sforzo dopo aver corso 2,5 miglia; usò un'arma calibro .38 invece di .22; e si classificò quint reddit