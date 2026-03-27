Al termine di una stagione intensa, gli atleti azzurri del biathlon hanno condiviso le proprie valutazioni sui risultati ottenuti, analizzando le prestazioni e i momenti chiave della competizione. Nei commenti emergono giudizi personali su gare e progressi, senza interventi esterni o valutazioni di esperti. La discussione riguarda esclusivamente le esperienze dirette dei biatleti, con commenti che riguardano le proprie performance e il percorso affrontato nel corso dell’anno.

La Coppa del Mondo di biathlon si è chiusa lo scorso weekend a Oslo, in Norvegia. Tempo quindi di bilanci e giudizi. Lo facciamo in maniera originale, dando agli atleti stessi il compito di darsi un voto e un giudizio sulla stagione. Ovviamente, visti i risultati ottenuti, i voti sono alti. “La squadra merita un 8. Da un lato è stata una stagione memorabile, con quattro atleti sul podio nelle gare individuali ed altri due che si sono aggiunti nelle staffette. Tante sorprese nel positivo assolutamente. Dall’altro lato anche con tanti atleti ci è mancata la continuità. Potevamo anche far meglio e possiamo fare meglio in futuro. Credo quindi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, le pagelle dei protagonisti. Da Giacomel a Vittozzi: gli azzurri si danno i voti

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