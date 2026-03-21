A Oslo si svolge una tappa di Coppa del Mondo di biathlon con la presenza di Giacomel e Wierer. La campionessa che ha recentemente annunciato il ritiro partecipa come ospite dell'Ibu, mentre l’atleta azzurro è presente alla competizione. La gara si svolge sotto gli occhi di pubblico e addetti ai lavori, con le due figure italiane che attirano l’attenzione tra gli atleti in gara.

Difficile stare troppo tempo lontano da coloro con cui si è condiviso tanto nel corso degli anni. A Oslo (Holmenkollen), in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, gli azzurri del biathlon hanno riabbracciato due compagni di squadra che per diversi motivi non hanno più gareggiato dopo le Olimpiadi: Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel. La campionessa di Anterselva, che ha lasciato il biathlon con un bellissimo tributo d’addio dopo la mass start olimpica a casa sua, ha raggiunto la capitale norvegese già mercoledì, assieme alla sorella Magdalena e alle ex compagne di squadra Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Dorothea Wierer è ospite dell’IBU (International Biathlon Union) per partecipare al “Biathlon Partner Summit 2026”, conferenza dedicata agli stakeholders della famiglia del biathlon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa del Mondo, a Oslo il biathlon riabbraccia Giacomel e Wierer

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