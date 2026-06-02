È stato annunciato che il nuovo allenatore della squadra femminile di biathlon è un tecnico norvegese. La nomina è avvenuta in concomitanza con la presentazione delle formazioni italiane per la stagione 2026-27. Il tecnico proveniente dalla Norvegia prende il posto precedente e guiderà le atlete nelle competizioni future. La scelta rientra in un aggiornamento del team tecnico, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulla durata dell’incarico.

Nel momento in cui sono state comunicate le squadre italiane di biathlon in vista della stagione 2026-27, è contestualmente stato ufficializzato un importante avvicendamento nei quadri tecnici. Difatti, gli allenatori del settore femminile sono cambiati rispetto all’inverno culminato con i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. D’altronde, la dinamica era annunciata. Da tempo era risaputo come il finlandese Jonne Kähkönen avesse deciso di lasciare il movimento azzurro per accasarsi in Svezia. Si è optato per una completa riorganizzazione, poiché anche Mirco Romanin e Alex Inderst hanno cambiato ruolo. È stato promosso Edoardo Mezzaro il quale si affiancherà al nuovo allenatore responsabile Egil Gjelland. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, chi è Egil Gjelland? È norvegese il nuovo allenatore dell’Italia femminile

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