Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana non sarà uno degli allenatori già noti nel calcio di Serie A, né un ritorno che suscita clamore. La scelta si discosta dai profili più noti e richiama un nome che ancora non ha avuto esperienza sulla panchina azzurra. La decisione si inserisce in un percorso diverso rispetto alle consuete selezioni di figure di grande notorietà, puntando su un profilo inedito per la guida della squadra.

di Alessio Lento Non sarà uno di quei ritorni che fanno rumore appena escono. Niente effetto nostalgia, niente nomi già visti in panchina azzurra, niente allenatori che si portano dietro un’etichetta già pronta. La sensazione, sempre più concreta, è che la Federazione stia guardando altrove, dentro la Serie A ma fuori dal giro più scontato. Per settimane si è parlato sempre degli stessi profili. Quelli facili da associare, quelli che fanno discutere anche solo per il nome. Ma più passano i giorni, più quelle piste sembrano perdere forza, quasi consumate prima ancora di diventare reali. E nel frattempo, sotto traccia, qualcosa si muove. Non è una scelta che nasce per caso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ma quali Mancini, Conte o Allegri: il nuovo CT dell’Italia sarà un altro allenatore della Serie A

Nuovo ct dell’Italia dopo Gattuso, il totonoallenatore: Conte e Mancini in pole, ma c’è l’utopia GuardiolaMilano – Ora che è crollato il Palazzo del pallone cosa ne sarà della nazionale, costretta ancora una volta a guardarsi i mondiali dal divano di...

Allegri possibile nuovo CT dell’Italia? L’allenatore del Milan risponde cosìDurante la conferenza all'antivigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia: "Da...

Temi più discussi: Il dopo Gattuso tra Conte e Mancini: da quali uomini ripartirebbero; Italia, ora ci vuole un c.t: Conte e Mancini sono tentati. Nostalgia Simone Inzaghi, Allegri resta al Milan; Allegri, Mancini o Conte: chi può diventare il prossimo ct e a quali condizioni; Quale futuro per la panchina dell’Italia? I favoriti restano Conte e Mancini – GdS.

Ct Italia: perché Conte e Mancini possono o non possono sedere sulla panchina della Nazionale. Tutto quello che c’è da sapereCt Italia: perché Conte e Mancini possono o non possono sedere sulla panchina della Nazionale. Tutto quello che c'è da sapere ... calcionews24.com

Allegri, Mancini e Conte: i nomi per l’ItaliaForzAzzurri.net - Allegri, Mancini e Conte: i nomi per l’Italia La panchina dell’Italia è già diventata terreno di discussione. Dopo il nuovo terremoto azzurro, i nomi che ... forzazzurri.net

Capello boccia Mancini come ct dell'Italia: "Per me è squalificato". E tra Conte e Allegri sceglie... - facebook.com facebook

#Petrucci: "Punterei ancora su #Mancini come ct: ecco perché. Al calcio italiano serve comunione fra tre direttrici" x.com