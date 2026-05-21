La Federazione Internazionale del biathlon sta preparando il prossimo congresso, durante il quale si terranno le elezioni per il nuovo presidente. Tra i candidati si trova anche un ex campione norvegese di biathlon, noto per aver vinto numerose medaglie olimpiche e mondiali. La sua candidatura ha suscitato attenzione, perché potrebbe portare a un cambio di leadership in un momento di discussioni sulla partecipazione di atleti russi alla competizione internazionale. La votazione si svolgerà nelle prossime settimane.

L’ IBU, la Federazione Internazionale del biathlon, è “sotto elezioni”. Nel prossimo congresso verrà eletto il nuovo presidente. Non ci troviamo nella stessa situazione bollente della FIS, di cui ieri si è reso conto. Il controverso Johan Eliasch cerca la riconferma a capo della federazione internazionale dello sci e dello snowboard, ma è fortemente contestato e deve fronteggiare un’autentica coalizione di Paesi che si oppongono alla sua rielezione. Nel biathlon tutto è più compassato e c’è una certezza. Lo svedese Olle Dahlin, in carica dal 2018 è in uscita e non concorrerà per un terzo mandato. Lo scandinavo è succeduto ad Anders Besseberg, che aveva guidato l’istituzione sin dalla sua nascita ( 1992 ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Ole Einar Bjørndalen nuovo presidente IBU? Il paradosso del norvegese che può spalancare le porte al ritorno della Russia!

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