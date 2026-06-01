Si tuffa nel lago d'Iseo e annega | muore 19enne nel Bresciano

Un 19enne è morto nel lago d'Iseo nel Bresciano dopo essersi tuffato. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un 19enne è morto dopo essersi tuffato nel lago d'Iseo, nel Bresciano. I soccorritori del 118 hanno recuperato il corpo del giovane e lo hanno portato a riva, ma sono stati costretti a dichiararne il decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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