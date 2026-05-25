Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Nel tardo pomeriggio di ieri, si trovava con alcuni amici vicino a un vecchio mulino del paese e si è immerso nel torrente. Dopo aver fatto il bagno, è scomparso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima era di origini nordafricane.

Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Il giovane, di origini nordafricane, nel tardo pomeriggio di ieri stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici nella zona adiacente al vecchio mulino del paese. Dopo alcuni tuffi il 15enne non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche nel torrente Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali arrivati da Verona con il gommone, il nucleo cinofili regionale e i sommozzatori del nucleo regionale provenienti da Venezia. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche i carabinieri, il personale sanitario del Suem 118 e il sindaco di Zimella, Gionata Manega. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: morto ragazzo di 15 anni nel Veronese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si tuffa davanti agli amici nel torrente Guà e non riemerge, ricerche per tutta la sera: morto 15enne nel Veronese

Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anniNel pomeriggio del 2 maggio 2026 si è verificato un incidente nel Lago di Como a Mandello del Lario.

Temi più discussi: Si tuffa e annega nel torrente, muore un ragazzo di 15 anni nel Veronese; Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale; Piacenza, si tuffa nel fiume Trebbia e muore annegato; Si tuffa nel fiume Guà e non riemerge: tragedia a Zimella, muore 16enne.

Verona, si tuffa con gli amici nel torrente Guà e non riemerge più: 16enne muore annegato x.com

Si tuffa e annega nel torrente, muore un ragazzo di 15 anni nel VeroneseUn ragazzo di 15 anni è morto, annegato nel torrente Guà, a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ric ... msn.com

Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: morto ragazzo di 15 anni nel VeroneseUn ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Il giovane, di origini nordafricane, nel tardo pomeriggio di ieri stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici nella ... gazzettadelsud.it