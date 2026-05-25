Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare | morto ragazzo di 15 anni nel Veronese

Da feedpress.me 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Nel tardo pomeriggio di ieri, si trovava con alcuni amici vicino a un vecchio mulino del paese e si è immerso nel torrente. Dopo aver fatto il bagno, è scomparso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima era di origini nordafricane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Il giovane, di origini nordafricane, nel tardo pomeriggio di ieri stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici nella zona adiacente al vecchio mulino del paese. Dopo alcuni tuffi il 15enne non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche nel torrente Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali arrivati da Verona con il gommone, il nucleo cinofili regionale e i sommozzatori del nucleo regionale provenienti da Venezia. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche i carabinieri, il personale sanitario del Suem 118 e il sindaco di Zimella, Gionata Manega. 🔗 Leggi su Feedpress.me

si tuffa nel torrente con gli amici e scompare morto ragazzo di 15 anni nel veronese
© Feedpress.me - Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: morto ragazzo di 15 anni nel Veronese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si tuffa davanti agli amici nel torrente Guà e non riemerge, ricerche per tutta la sera: morto 15enne nel Veronese

Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anniNel pomeriggio del 2 maggio 2026 si è verificato un incidente nel Lago di Como a Mandello del Lario.

Temi più discussi: Si tuffa e annega nel torrente, muore un ragazzo di 15 anni nel Veronese; Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale; Piacenza, si tuffa nel fiume Trebbia e muore annegato; Si tuffa nel fiume Guà e non riemerge: tragedia a Zimella, muore 16enne.

Si tuffa e annega nel torrente, muore un ragazzo di 15 anni nel VeroneseUn ragazzo di 15 anni è morto, annegato nel torrente Guà, a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ric ... msn.com

Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: morto ragazzo di 15 anni nel VeroneseUn ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Guà a Zimella, nel Veronese. Il giovane, di origini nordafricane, nel tardo pomeriggio di ieri stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici nella ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web