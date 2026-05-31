Oggi si è svolta l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026 a Roma, con una corsa di 131 chilometri tra il centro e i Fori Imperiali. La tappa, senza salite impegnative, ha rappresentato una passerella finale, dedicata ai velocisti e ai corridori che hanno partecipato alla corsa. La volata conclusiva si è svolta lungo via dei Fori Imperiali, dove si sono decisi gli ultimi arrivi di questa edizione.

Ultimo atto del Giro d’Italia 2026. Oggi, domenica 31 maggio, va in scena la ventunesima tappa, al Roma-Roma di 131 chilometri: una passerella conclusiva senza difficoltà altimetriche, pensata per celebrare i protagonisti della Corsa Rosa e offrire ai velocisti l’ultima occasione di questa edizione. La frazione partirà da Roma e si spingerà fino a Ostia, dove è previsto lo sprint intermedio alla Fontana dello Zodiaco, al chilometro 23,1. Poi il gruppo farà ritorno verso il centro della Capitale per affrontare il circuito finale: otto giri da 9,5 chilometri lungo le strade cittadine. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia, ultima passerella a Roma: volata ai Fori Imperiali per chiudere la Corsa Rosa

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