Berrettini vola ai quarti | trionfo e battuta dopo la sfida a Cerúndolo

Matteo Berrettini ha vinto il suo match e si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto Cerúndolo. Durante la partita, ha affrontato momenti di pressione, ma ha mantenuto la concentrazione. Dopo l'incontro, ha dichiarato di essere soddisfatto della sua prestazione, anche se ha riconosciuto margini di miglioramento. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per l’italiano, che ora si prepara ai prossimi appuntamenti in torneo.

Come ha gestito Berrettini la pressione mentale durante il match?. Cosa ha risposto l'azzurro alla domanda sulla sua soddisfazione personale?. Quale ostacolo fisico ha rappresentato la vera sfida per il romano?. Perché la vittoria su Cerúndolo segna un cambiamento nella sua carriera?.? In Breve Vittoria dopo cinque anni dall'ultimo raggiungimento dei quarti di finale a Roland Garros. Scambio scherzoso con il giornalista Ubaldo durante la conferenza stampa post-partita. Superamento di Cerúndolo che aveva precedentemente eliminato il tennista Jannik Sinner. Sfida vinta grazie alla gestione della resistenza psicologica e fisica nei match lunghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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