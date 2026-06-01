Matteo Berrettini ha vinto contro Cerundolo e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros, raggiungendo il suo settimo quarto di finale in un torneo Slam. È il primo dal 2022 all'US Open. Mercoledì affronterà un avversario sconosciuto.

"Siamo qua!". È la frase feticcio che Matteo Berrettini urla a sé stesso e al pubblico nei due momenti più delicati della partita contro Juan Manuel Cerundolo, n.56 del mondo, il giustiziere suo malgrado di Sinner al secondo turno. Certo che c’è, il Martello, quando recupera il break nel decimo game del terzo set quando il gaucho serve per allungare la partita a un delicatissimo quarto set; e c’è soprattutto nel tie break del terzo set, quando annulla tre set point e poi chiude la pratica grazie a un dritto in rete del rivale, battendosi il petto e portando poi le mani verso il basso nell’inequivocabile gesto di chi si è affidato anche a qualcosa di più immateriale del gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini non spreca l'occasione: batte Cerundolo, vendica Sinner e vola ai quarti del Roland Garros

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