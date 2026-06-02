Il tennista romano ha partecipato recentemente a un torneo di livello internazionale, attirando l’attenzione con i suoi risultati. Oltre ai premi in denaro, il suo patrimonio comprende accordi di sponsorizzazione con marchi legati allo sport e all’abbigliamento. La sua situazione finanziaria si differenzia rispetto a quella di altri giocatori italiani, come Sinner, anche per le diverse fonti di entrate e contratti.

Berrettini è tornato. O, forse, non se ne è mai andato. Magari si era solo nascosto. Ma in quest'ultima settimana e mezzo è tornato a martellare, come solo lui sa fare. A Parigi ha ritrovato il suo miglior tennis: ha 'vendicato' Sinner e si è preso i quarti di finale. Con questo risultato è già sicuro di incassare almeno 470.000 euro dal montepremi dello Slam parigino. Ma questo è solo un "piccolo" numero rispetto al reale guadagno del campione italiano. Tra sponsor, brand e prize money, ecco i conti in tasca del tennista romano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Berrettini, quanto guadagna? Dal Roland Garros agli sponsor: tutto sul patrimonio del tennista romano (e la differenza con Sinner)

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