Il tabellone del singolare maschile di Parigi è stato reso noto, con il primo favorito che affronterà al suo debutto un tennista francese con wild card. Nel percorso previsto, potrebbe incontrare un avversario statunitense nei quarti di finale. Per quanto riguarda il torneo, il primo favorito ha esordito contro il tennista francese, mentre si aspetta di conoscere i possibili incontri successivi, tra cui un possibile derby con un altro italiano agli ottavi.

Il tabellone del Roland Garros sorride a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo vede tutti gli avversari più in forma del momento dall’altra parte, con lo spauracchio Novak Djokovic possibile scontro soltanto in finale. Ossi duri come Mensik, Jodar, Fils, Ruud e Fonseca saranno affari nella parta bassa di Nole e di Zverev, testa di serie numero 2 che avrà il suo bel da fare per agguantare la finale. Per Sinner due possibili derby, quello agli ottavi contro Luciano Darderi, e con Cobolli ai quarti, una semifinale teorica (molto teorica.) contro Felix Auger-Aliassime, oppure contro Daniil Medvedev, unico nome “grosso” dalla parte dell’azzurro, il solo che lo ha messo davvero in difficoltà nei trionfali Internazionali di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros: possibile derby con Berrettini agli ottavi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Impresa di Pellegrino: batte Tiafoe in due set, agli ottavi possibile derby con SinnerPugno al cielo, il sorriso di chi ha compiuto qualcosa di speciale: Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking Atp, sconfigge a sorpresa tra gli...

Leggi anche: Sinner, il tabellone di Madrid: esordio con qualificato, possibile derby con Musetti in semifinale

Sinner, quando gioca a Parigi? Tabur all'esordio al Roland Garros. Il programma dei prossimi tornei e il rankingDa Roma a Parigi in appena 7 giorni, il cammino del numero uno del mondo non si ferma. Il trionfo di Jannik Sinner nella Capitale, a 50 anni da Adriano Panatta, è l'ennesimo tassello ... ilmessaggero.it

Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros: possibile derby con Berrettini agli ottaviSorteggiato il tabellone di Parigi: il numero 1 debutta contro la wild card francese e nel suo cammino può incrociare Shelton ai quarti. Cobolli aspetta un qualificato, Darderi trova Ofner, Djokovic s ... msn.com