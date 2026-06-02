Matteo Berrettini punta a vincere il Roland Garros, grazie alla collaborazione con il coach Enqvist, alla preparazione e al tabellone senza Sinner. La presenza di Enqvist viene vista come un elemento chiave nel suo miglioramento. La sua rinascita si basa anche sulla pianificazione dell’allenamento e sulla composizione del quadro competitivo, che ora esclude Sinner. Questi fattori sono stati citati da Berrettini come determinanti per il suo ritorno in forma e ambizioni nel torneo.

C'è una parola che fa la differenza nella rinascita di Berrettini e a pronunciarla è lo stesso Matteo: team. L'azzurro ha vissuto anni difficili e tormentati. Sembrava potesse toccare il cielo con un dito (vedi finale a Wimbledon 2021) ma i problemi fisici lo hanno sempre tormentato tanto da costringerlo a lunghe pause e a un ranking che lo ha visto precepitare fuori dalla top 100 mondiale. Nel tennis ogni punto conta e se uno sport si basa su questo concetto è altrettanto vero che nel tennis ogni giorno conta. Ogni dettaglio conta. E nulla può essere lasciato al caso. Berrettini è ripartito (quasi) da zero e ci sono tanti motivi che spiegano questa rinascita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Berrettini può vincere il Roland Garros? Il fattore Enqvist, la preparazione e il tabellone senza Sinner. I motivi della rinascita

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