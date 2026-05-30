Oggi il Roland Garros ha subito una svolta: senza la presenza di Sinner, il tabellone si presenta diverso dal solito. Cobolli, che si è mostrato a suo agio sulla terra rossa, potrebbe avere più possibilità di avanzare nel torneo. La superficie sembrerebbe favorire il suo stile di gioco, e il suo feeling con la terra rossa è stato evidente nelle ultime partite disputate.

Se fino a poche ore fa il Roland Garros sembrava destinato a trasformarsi nell'ennesimo duello tra i soliti giganti del tennis mondiale, oggi lo scenario è completamente cambiato. L'eliminazione shock di Jannik Sinner ha spalancato le porte a un torneo imprevedibile, senza padroni e senza certezze. E in questo vuoto lasciato dai campioni, c'è un nome che sta emergendo con forza: Flavio Cobolli. Cobolli sogna il Roland Garros: perché può vincerlo Il romano continua a vivere il miglior momento della sua carriera e lo ha confermato anche nei sedicesimi di finale, superando in tre set l'americano Learner Tien con una prestazione solida, matura e autoritaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cobolli può vincere il Roland Garros? Dal tabellone (senza Sinner) al feeling con la terra rossa: i motivi

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SINNER OUT! Chi può vincere il Roland Garros

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Le probabilità di Zverev di vincere il Roland Garros sono passate dall'8% al 40% nelle ultime 36 ore reddit

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