Berrettini gesto choc da angolo Cerundolo | ‘maledizione’ a Roland Garros
A Roland Garros 2026, Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale dopo aver battuto Juan Manuel Cerundolo negli ottavi. In quell'incontro, un gesto considerato choc da parte di Cerundolo è stato notato durante il match. Berrettini si prepara ora a sfidare un altro italiano, Matteo Arnaldi, nel derby che assegnerà un posto in semifinale.
(Adnkronos) – Gesto choc contro Matteo Berrettini a Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi, dove sfiderà Matteo Arnaldi nel derby azzurro che vale un posto in semifinale, battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo negli ottavi. Durante il decisivo terzo set, deciso al tie break, Berrettini ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Notizie e thread social correlati
Berrettini vendica Sinner al Roland Garros: Cerundolo soccombeMatteo Berrettini ha battuto Francisco Comesana al Roland Garros dopo una partita durata oltre cinque ore.
Roland Garros 2026, oggi Berrettini-Cerundolo: il match in direttaOggi, lunedì 1° giugno, Matteo Berrettini affronta Juan Manuel Cerúndolo negli ottavi di finale di Roland Garros 2026.
Temi più discussi: Roland Garros, tris azzurro ai quarti: Cobolli, Berrettini e Arnaldi avanti tutta; Matteo Berrettini, il gesto rivolto al suo box che spiega tutto: clamoroso a Parigi | Libero Quotidiano.it; Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale | Libero Quotidiano.it; Alexander Zverev, panico al Roland Garros: L'unica cosa che posso controllare | Libero Quotidiano.it.
Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale. facebook
Berrettini, gesto choc da angolo Cerundolo: 'maledizione' a Roland Garros - VideoGesto choc contro Matteo Berrettini a Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi, dove sfiderà Matteo Arnaldi nel derby azzurro ... adnkronos.com
Berrettini più forte delle macumbe: il brutto gesto dall’angolo di Cerundolo nella speranza di un crollo come SinnerContro Cerundolo Berrettini si è dimostrato pù forte anche dalle macumbe provenienti dall'angolo dell'argentino e che sembravano augurargli un crollo come quello di Sinner ... sport.virgilio.it