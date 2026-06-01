Berrettini vendica Sinner al Roland Garros | Cerundolo soccombe

Matteo Berrettini ha battuto Francisco Comesana al Roland Garros dopo una partita durata oltre cinque ore. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per i quarti di finale dello Slam, obiettivo che non raggiungeva da oltre un anno, dall’US Open 2022. Prima di questa sfida, Berrettini aveva vinto contro Sinner, vendicando la sconfitta dell’amico. La partita si è conclusa con la vittoria di Berrettini in quattro set.

Dopo oltre cinque ore di battaglia e una vittoria conquistata con il cuore contro Francisco Comesana, Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale di uno Slam, traguardo che gli manca dagli US Open 2022. Il romano affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul Court Suzanne-Lenglen, in una sfida che si preannuncia delicata sia dal punto di vista fisico che mentale. L’argentino arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo aver firmato una delle sorprese più clamorose del torneo, eliminando il numero uno del mondo Jannik Sinner al secondo turno al termine di una rimonta incredibile. Sotto di due set e vicino all’eliminazione, Cerundolo ha approfittato del calo fisico dell’azzurro per ribaltare completamente il match e conquistare il successo in cinque set. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Berrettini si sbarazza di Cerundolo e dopo Cobolli va ai quarti di finale del Roland Garros

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