Oggi, lunedì 1° giugno, Matteo Berrettini affronta Juan Manuel Cerúndolo negli ottavi di finale di Roland Garros 2026. Cerúndolo ha eliminato Jannik Sinner nel turno precedente. Il match si svolge nel secondo giorno degli ottavi e viene trasmesso in diretta. La partita si gioca sui campi in terra battuta del torneo parigino.

Matteo Berrettini, oggi lunedì 1° giugno, scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo ( che ha eliminato Jannik Sinner ) nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne romano e il 24enne di Buenos Aires non si sono mai incontrati prima d’ora. L’azzurro, n°105 del ranking, arriva a questa sfida dopo aver sconfitto Márton Fucsovics, Arthur Rinderknech e Francisco Comesaña. In caso di vittoria, ai quarti di finale, troverebbe uno tra Matteo Arnald i e Frances Tiafoe. Intanto sorride il suo amico di lunga data, Flavio Cobolli, che ha battuto in quattro set lo statunitense Zachary Svajda, approdando per la prima volta ai quarti del Roland Garros. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, oggi Berrettini-Cerundolo: il match in diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento

Roland Garros 2026, Sinner-Cerundolo in campo: il match in direttaJannik Sinner affronta Juan Manuel Cerúndolo nel secondo turno di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 26 maggio · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Roland Garros 2026: oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi: Orari e dove vedere i match degli italiani; Roland Garros, Sinner-Tabur: il gesto di sportività prima del match.

Roland Garros 2026, oggi in campo i tre rimasti che vanno a caccia dei quarti di finale: il tabellone del torneo x.com

Roland Garros oggi reddit

Roland Garros 2026, oggi Berrettini-Cerundolo: il match in direttaMatteo Berrettini, oggi lunedì 1° giugno, scende in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo (che ha eliminato Jannik Sinner) nel match valido per gli ... lapresse.it

Roland Garros 2026, Cobolli ai quarti. Oggi anche Berrettini, Arnaldi, Errani/VavassoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. In campo anche Errani/Vavassori ... tg24.sky.it