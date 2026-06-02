Gesto poco carino nei confronti di Matteo Berrettini a Roland Garros 2026, imm ortalato da un video. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi, dove sfiderà Matteo Arnaldi nel derby azzurro che vale un posto in semifinale, battendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo negli ottavi. Durante il decisivo terzo set, deciso al tie break, Berrettini ha dovuto superare anche una ‘maledizione’ lanciata dall’angolo, molto poco sportivo, di Cerundolo, mattatore di Jannik Sinner nel secondo turno. Berrettini e il video delle corna della sorella di Cerundolo. Dall’angolo dell’argentino, nelQuando Berrettini si preparava a rispondere al servizio corso del terzo set, le telecamere hanno infatti inquadrato l’angolo di Cerundolo, immortalando una donna che, seduta in prima fila, ha fatto il gesto delle corna verso l’azzurro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Berrettini e le corna della sorella di Cerundolo (video). Matteo domani sera sfida l’altro azzurro Arnaldi

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