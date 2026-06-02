berrettini e cobolli volano gli orfani di sinner

Due giovani italiani sono stati eliminati al primo turno del torneo di Parigi, lasciando senza rappresentanti nel singolare maschile il paese. Un cielo limpido sovrasta il sito di gioco, mentre i giocatori italiani si sono fermati prima di raggiungere le fasi successive. Nessun atleta azzurro è rimasto in gara nella competizione principale, e le speranze di avanzamento sono svanite con le sconfitte di queste due promesse del tennis.

Un cielo terso e azzurro sopra Parigi per il tennis, nella giornata degli italiani al Roland Garros. Il fulmine del ritorno a 44 anni sull'erba del Queen's Club di Serena Williams, wild card nel torneo di doppio con la canadese Victoria Mboko a quasi quattro stagioni dall'ultima partita (US Open 2022), ha aggiunto contenuti a una giornata speciale per l'Italtennis. Chi pensava che con l'uscita di scena di Jannik Sinner il Bel Paese non avesse più fiches sul tavolo, ha sbagliato di grosso. Il peso delle ambizioni italiane si è trasferito sulle spalle di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. E i due romani, amici da una vita, cresciuti insieme sui campi del Circolo Canottieri Aniene, hanno risposto nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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