Matteo Berrettini e un altro giocatore hanno raggiunto i quarti di finale in un torneo di tennis. Berrettini ha vinto i match grazie a due tie-break decisivi. Durante la partita contro un avversario, ha mostrato resistenza fisica, che ha influenzato lo svolgimento del confronto. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per l’atleta italiano, che si è qualificato per la prossima fase del torneo.

? Punti chiave Come ha fatto Berrettini a vincere i tie-break decisivi?. Quali aspetti fisici hanno condizionato la battaglia contro Cerundolo?. Quanto salirà Berrettini nella classifica mondiale dopo questo successo?. Perché la vittoria di Cobolli cambia le dinamiche del torneo?.? In Breve Berrettini batte Cerundolo con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6.. Il successo di Coboli si aggiunge alla vittoria del romano a Parigi.. Il trionfo permetterà a Berrettini di rientrare tra i primi 80 del ranking.. L'eliminazione di Svajda e Cerundolo restringe il percorso verso la gloria parigina.. Berrettini e Cobolli volano ai quarti del Roland Garros dopo battaglie estenuanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Berrettini e Coboli volano ai quarti: grandi soddisfazioni per l’azzurro

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