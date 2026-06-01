LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro lotta contro l’argentino e torna ai quarti dopo quattro anni!

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha battuto l’argentino in tre set, con i parziali di 6-3, 7-6 e 7-6, e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros dopo quattro anni. La partita si è conclusa con due tie-break nel secondo e nel terzo set. La sfida si è svolta in diretta, mentre un altro match tra un altro italiano e un avversario statunitense è previsto alle 11.00.