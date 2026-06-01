LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro lotta contro l’argentino e torna ai quarti dopo quattro anni!
Matteo Berrettini ha battuto l’argentino in tre set, con i parziali di 6-3, 7-6 e 7-6, e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros dopo quattro anni. La partita si è conclusa con due tie-break nel secondo e nel terzo set. La sfida si è svolta in diretta, mentre un altro match tra un altro italiano e un avversario statunitense è previsto alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 19.21 Sono 51 i vincenti di Berrettini contro i 35 dell’argentino che però sbaglia di meno: 27 a 36 gli errori non forzati a sfavore del nostro romano. 19.18 Il romano aspetta uno tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi ai quarti di finale, sperando che possa affrontare il tennista sanremese per aggiudicarci almeno un italiano in semifinale! L’azzurro serve con il 71% di prima palle in campo, conquistando l’84% di punti mentre con la seconda il 48%. Per quanto riguarda l’argentino, Cerundolo piazza ben 16 ace e serve con il 55% di prima palle in campo ottenendo l’88% dei punti, mentre con la seconda il 57%. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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