Berrettini-Cerundolo il curioso rito in tribuna catturato dalla TV | cosa è accaduto a Parigi

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ottavo di finale di Roland Garros tra Berrettini e Cerundolo, nel finale del terzo set, si è verificato un episodio insolito in tribuna che ha attirato l’attenzione delle telecamere. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento, ma il fatto ha suscitato commenti tra gli spettatori e gli appassionati. La partita si è conclusa con il risultato noto, mentre l’episodio ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

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Nel finale del terzo set dell’ottavo di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo si è verificato un episodio quantomeno insolito, destinato a far discutere ben oltre il semplice risultato del campo. Era in corso una sfida combattuta: l’italiano aveva già conquistato i primi due parziali, ma l’argentino, protagonista del clamoroso successo su Jannik Sinner nei turni precedenti, continuava a restare aggrappato al match. Ancora una volta, come nel secondo set, l’equilibrio avrebbe trovato il suo verdetto al tie-break. Proprio nei momenti che hanno preceduto il gioco decisivo, le telecamere della regia internazionale hanno catturato una scena singolare nel box di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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