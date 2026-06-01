Matteo Berrettini ha vinto il suo match a Roland Garros, sconfiggendo in tre set un avversario argentino e qualificandosi così per i quarti di finale. La partita si è conclusa con il ritiro dell’avversario nel terzo set, mentre Berrettini ha mostrato una buona forma sulla terra rossa. La vittoria ha anche rappresentato il recupero dell’onore dell’amico Sinner, che aveva perso il suo incontro nel torneo.

La terra rossa del Roland Garros diventa il terreno di uno scontro che va oltre il torneo, oltre la sfida a due. Il cerchio si chiude, il verdetto del campo è servito. Fino a qualche giorno fa i campi del Bois de Boulogne dovevano essere l’epicentro della grande amarezza per l’Italia del tennis: e invece si sono trasformati nel teatro di una memorabile riscossa nazionale. Dopo l’impresa di Flavio Cobolli, ci ha pensato un monumentale Matteo Berrettini a completare l’opera sul palcoscenico del Roland Garros, schiacciando l’argentino Francisco Cerundolo e servendo sul piatto d’argento la più dolce delle vendette sportive. Roland Garros, Berrettini ai quarti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Capolavoro Berrettini, infilza Cerundolo che va ko e vola ai quarti. L’onore dell’amico Sinner a Parigi è vendicato. E non solo…

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