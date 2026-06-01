Matteo Berrettini ha battuto Juan Manuel Cerundolo in tre set, con i parziali di 6-3, 7-6 e 7-6, dopo due ore e 32 minuti di partita. Con questa vittoria, il tennista italiano torna ai quarti di finale a Parigi dopo cinque anni.

Un’altra impresa a tinte azzurre: Matteo Berrettini sconfigge Juan Manuel Cerundolo in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 dopo una battaglia durata due ore e 32 minuti. Straordinario, Matteo, tornato in piena forma come non si vedeva da tempo: il tennista romano si regala un quarto di finale al Roland Garros dopo cinque anni di assenza e torna tra i top 50 del mondo dopo aver iniziato il torneo in posizione numero 105, una scalata enorme. La resilienza di Berrettini è straordinaria: sotto 6-3 nel tie-break del terzo set rimonta l’argentino e vince davvero in modo eccellente, una gran prova di forza. La felicità di Berrettini. “Mi sento alla grande, felice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Berrettini è eccezionale: sconfigge Cerundolo in tre set e torna ai quarti a Parigi dopo 5 anni

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