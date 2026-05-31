Solo 3 teste di serie superstiti nel tabellone che era di Sinner al Roland Garros | due giocatori fuori dai 100

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo di Roland Garros, solo tre teste di serie sono rimaste in gara, tra cui una che era tra i primi quattro del tabellone. Due dei giocatori ancora in corsa sono fuori dai primi 100 del ranking mondiale. La competizione si sta rivelando imprevedibile, con numerose eliminazioni di giocatori favoriti. La maggior parte delle teste di serie è stata eliminata, lasciando il torneo aperto a possibili sorprese.

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In un circuito competitivo come quello maschile le sorprese, soprattutto nei tornei dello Slam, possono essere all’ordine del giorno. L’edizione 2026 del Roland Garros sembra però andare ampiamente oltre ogni previsione. Nella parte di tabellone che era presieduta da Jannik Sinner sono solo tre le teste di serie superstiti. La parte alta del main draw del prestigioso torneo francese ha subito un’autentica rivoluzione. La prima parte del tabellone ha infatti conservato, a livello di ottavi di finale, solo una minima parte delle teste di serie presenti al momento del sorteggio iniziale. Particolarità interessante la presenza di due giocatori che, al momento, sono fuori dai 100. 🔗 Leggi su Oasport.it

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