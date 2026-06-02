Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sfideranno in semifinale a Roland Garros, eliminando un italiano dai quarti di finale. Berrettini ha battuto il suo avversario in tre set, mentre Sinner ha superato il suo in quattro. La sfida tra i due azzurri si svolgerà sul Philippe-Chatrier. Entrambi i tennisti sono riusciti a vincere le rispettive partite, garantendo la presenza di un italiano in semifinale. La partita è programmata per domani.

Derby tutto azzurro nei quarti tra il tennista romano e quello ligure nei quarti a Parigi: tra i due nessun precedente a livello di Atp Nonostante l'improvvisa e inaspettata eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno, l'Italia ha portato tre tennisti ai quarti di finale del Roland Garros e ha già la certezza di avere un semifinalista Slam dopo il derby. E potrebbero essere due se Cobolli riuscisse a battere il canadese Auger-Aliassime. Scopriamo pronostico e quote di Berrettini-Arnaldi, match in programma mercoledì 3 giugno alle ore 13. Nononostante la loro presenza nel circuito Atp da moltissimi anni, non c'è mai stato un confronto diretto tra i due giocatori che grazie all'ingresso nei quarti dello Slam del Roland Garros faranno un grande balzo in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini-Arnaldi, ci sarà un italiano nelle semifinali del Roland Garros: il pronostico

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BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

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Impresa Arnaldi, piega Tiafoe e sfida Berrettini ai quarti del Roland GarrosMatteo Arnaldi ha battuto Tiafoe e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros, il secondo Slam della stagione sulla terra battuta.

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Scusateci ma siamo senza parole Un mostruoso Matteo Arnaldi vince una maratona di cinque ore e mezza e raggiunge Berrettini, ai quarti del Roland Garros sarà derby azzurro @BMWItalia x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

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