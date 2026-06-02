A Benevento, via Mustilli è stata riaperta al traffico e il terminal bus di via Mellusi è tornato operativo. La riapertura riguarda sia la strada principale sia la fermata degli autobus, consentendo di riprendere le normali attività di circolazione e trasporto pubblico. Nessuna modifica alle rotte o ai servizi, che sono ripresi come prima. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Buone notizie per automobilisti, pedoni e utenti del trasporto pubblico. Il Comune di Benevento ha disposto la riapertura al traffico veicolare e pedonale di via Mustilli nel tratto compreso tra l’intersezione con v ia Calandra e la Rotonda delle Scienze, autorizzando contestualmente il ripristino del terminal bus nell’area adiacente al campo sportivo “Mellusi”. Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza del Servizio Traffico n. 225 del 2 giugno 2026, arriva dopo il venir meno delle condizioni di pericolo che avevano reso necessaria la chiusura della strada a metà maggio. La decisione era stata assunta con un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco in seguito alla caduta di un albero di alto fusto all’interno del campo sportivo “Mellusi”, provocata dalle avverse condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, riapre via Mustilli: torna operativo anche il terminal bus del ‘Mellusi’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Aquila: riapre il Terminal Natali, bus tornano ai percorsi abitualiIl Terminal Natali di Collemaggio riapre lunedì 27 aprile alle ore 12:00, consentendo ai bus di tornare ai percorsi abituali.

Morsa stretta sull'area del terminal dei bus: la polizia torna a setacciare via Ragazzi del ‘99La polizia ha intensificato i controlli nell’area del terminal dei bus in piazzale Fratelli Rosselli, nel tentativo di verificare l’identità delle...

Benevento, riapre via Mustilli: torna operativo anche il terminal busVia Mustilli torna percorribile. Con un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio, il Comune di Benevento ha disposto la riapertura al traffico veicolare e pedonale de ... ntr24.tv

Chiusura via Mustilli, Caggiano (PD): Disagi e cortocircuito logico sulla sicurezzaSulla chiusura di via Mustilli emerge una contraddizione evidente: il transito dei mezzi pubblici è vietato per motivi di sicurezza, ma il passaggio pedonale è consentito. Se l’area è ritenuta insicu ... ntr24.tv