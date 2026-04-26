Il Terminal Natali di Collemaggio riapre lunedì 27 aprile alle ore 12:00, consentendo ai bus di tornare ai percorsi abituali. Dopo un periodo di deviazioni, le linee di TUA e AMA riprenderanno le fermate normalmente utilizzate prima dei lavori. La riapertura permette di ripristinare la normale circolazione dei mezzi pubblici nella zona. I dettagli sui percorsi e gli orari sono stati comunicati tramite gli aggiornamenti ufficiali delle aziende di trasporto.

? Cosa sapere Il Terminal Natali di Collemaggio riapre lunedì 27 aprile alle ore 12:00.. Bus TUA e AMA riprendono i percorsi ordinari e le fermate precedentemente deviate.. Il piazzale del Terminal bus Lorenzo Natali a Collemaggio riprenderà la sua normale operatività lunedì 27 aprile alle ore 12:00, grazie al completamento anticipato dei lavori di manutenzione straordinaria. L’amministrazione comunale dell’Aquila ha confermato che l’infrastruttura è quasi pronta per tornare alla piena funzionalità. Questa accelerazione nei tempi di gestione dei cantieri permette il ripristino immediato della regolare organizzazione dei servizi di trasporto, sia quelli urbani che quelli extraurbani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: riapre il Terminal Natali, bus tornano ai percorsi abituali

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