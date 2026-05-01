Morsa stretta sull' area del terminal dei bus | la polizia torna a setacciare via Ragazzi del ‘99

La polizia ha intensificato i controlli nell’area del terminal dei bus in piazzale Fratelli Rosselli, nel tentativo di verificare l’identità delle persone presenti e garantire la sicurezza pubblica. La zona è stata oggetto di ulteriori ispezioni, con pattuglie che si sono concentrate sulla via Ragazzi del ‘99. Gli interventi sono stati programmati come parte di un’operazione di controllo più ampia nella zona.

Nuovi controlli, da parte della polizia, nella zona di piazzale Fratelli Rosselli, terminal degli autobus. Questa volta, in via Ragazzi del ‘99 per la precisione. A eseguire le verifiche - nei giorni scorsi - sono stati i poliziotti della sezione Volanti che hanno identificato più persone. Una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fiumicino nella morsa del maltempo: piste ricoperte dalle grandine, infiltrazioni d’acqua ai terminalFiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo. Al terminal del bus fermati due minori spacciavano hashish: condannati alla permanenza domiciliareHanno rispettivamente 15 e 16 anni, i due giovani, fermati dai Carabinieri dopo aver documentato una serie di vendita di dosi a numerosi coetanei...