Un evento di wrestling si è svolto recentemente, attirando numerosi appassionati. Durante l’incontro, un partecipante ha dichiarato di aver coinvolto i propri figli nel mondo del wrestling, definendo lo spettacolo “divertente”. L’evento ha riscosso grande interesse tra i presenti, molti dei quali hanno assistito con entusiasmo. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli dell’evento o sui partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un evento storico e per gli appassionati di questa disciplina l’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Clash In Italy, l’arrivo dei beniamini del wrestling, il ple che ha riempito l ‘Inalpi Arena di Torino è stata la motivazione che ha spinto tante persone a godersi lo sport dell’infanzia e quello della rinascita dopo anni di buio (il fatto di cronaca legato alla storia dell’omicidio suicidio di Benoit ne ha bloccato la diffusione in Italia) e il boom di questi anni. Torino non è come organizzarsi per la Spagna, la Francia, l’Arabia Saudita o l’America, è qui, il premium live event, insieme alla serie di puntate degli show settimanali e di altri eventi live, non poteva passare sotto silenzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Beneventani a Clash in Italy, Pietro Milano: “Che spettacolo il wrestling, ho contagiato i miei figli”

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