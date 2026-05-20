Ogni settimana, Fernando Siani si presenta come una voce nota nel panorama sportivo, con il suo contributo su Cronache di Spogliatoio. Recentemente ha commentato l’evento Wrestlemania, definendolo molto emozionante. Ha anche anticipato che il pubblico italiano potrebbe offrire uno spettacolo particolare in occasione di un prossimo evento di wrestling in Italia. Le sue parole si inseriscono in un clima di grande attesa per le prossime manifestazioni sportive e di intrattenimento che si terranno nel paese.

Ogni settimana l’appuntamento con Fernando Siani è d’obbligo. Grazie al suo impegno con Cronache di Spogliatoio, è un piacere ascoltarlo parlare di calcio. Ma ogni tanto è capitato sentirlo citare il wrestling come se non fosse una conoscenza casuale ma una passione che viene da lontano. Quando ho visto la sua presenza a Las Vegas per Wrestlemania ho pensato potesse essere interessante approfondire il discorso. E cosi, a pochi giorni da Clash in Italy, Siani ci racconta un po’ di sé, della disciplina che apprezza e del wrestler che gli sarebbe piaciuto essere. Quando hai iniziato ad appassionarti al wrestling? Alle elementari. Il mio compagno di banco aveva questi cugini che venivano dall’Inghilterra e avevano queste vhs della WCW con Sting, Hulk Hogan, Macho Man. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Fernando Siani: “Wrestlemania super emozionante, Clash in Italy? Il pubblico italiano darà spettacolo”

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