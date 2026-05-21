Israele | alla vigilia delle elezioni anticipate parte la corsa a disconoscere Ben Gvir

Alla vigilia delle elezioni anticipate in Israele, si intensificano le dichiarazioni e le prese di posizione nei confronti di Itamar Ben Gvir, figura politica di spicco nel panorama nazionale. Il primo ministro e leader del governo ha commentato pubblicamente le azioni e le parole di Ben Gvir, ritenendole eccessive. La competizione politica si fa più accesa, con diversi esponenti che cercano di disconoscere o mettere in discussione la legittimità delle recenti dichiarazioni del politico. La situazione si mantiene tesa, mentre si avvicinano le consultazioni elettorali.

Itamar Ben Gvir? Ha esagerato. Parola di Benjamin Netanyahu, primo ministro d’Israele e leader del Likud, ma anche del Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, capo di Nuova Speranza, che hanno stigmatizzato l’atteggiamento irrisorio tenuto dal Ministro della Sicurezza Nazionale e leader di Potere Ebraico all’arrivo nel Paese degli equipaggi fermati della Global Sumud Flotilla. Alla buon ora, verrebbe da dire: ma il tempismo di queste mosse raramente è casuale. Non si potrebbe, infatti, tracciare parallelismo più diretto tra l’inizio degli screzi nel governo più a destra nella storia di Israele e la notizia di mercoledì 20 maggio riguardante il voto di auto-scioglimento della Knesset, il Parlamento israeliano, che consentirà di anticipare da fine ottobre a settembre le elezioni politiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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