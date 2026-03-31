Israele il ministro Ben Gvir brinda e festeggia per l’approvazione della legge sulla pena di morte

Il ministro israeliano per la Sicurezza ha celebrato l’approvazione di una legge che prevede la pena di morte per i detenuti palestinesi. Durante l’evento, sono state scattate foto con bottiglie di alcol, brindisi e abbracci. La legge è stata approvata di recente e ha suscitato reazioni di varia natura.

Bottiglie, brindisi e abbracci. Così il ministro per la Sicurezza israeliana, l’estremista di destra Itamar Ben-Gvir, ha festeggiato l’introduzione della pena di morte per i detenuti palestinesi nell’ordinamento israeliano. Le legge, criticata da tutte le principali organizzazioni per i diritti umani, è passata con con 62 voti a favore e 48 contrari. Guerra all’Iran, da “regime al collasso” a “coinvolgere il popolo contro gli ayatollah”: dopo un mese è fallita la previsione dei neo-conservatori Usa Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi colpevoli di “terrorismo”. L’estrema destra festeggia in Aula Nove persone indagate per la vendita dello stadio: ci sono anche due ex assessori di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, il ministro Ben Gvir brinda e festeggia per l’approvazione della legge sulla pena di morte Articoli correlati Israele, Ben Gvir: "Su legge pena di morte abbiamo fatto la storia"Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, figura di spicco che ha guidato la campagna per l’introduzione della pena di morte... Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Israele, il ministro Ben Gvir brinda all'approvazione della legge sulla pena di morte; Israele, il ministro Ben Gvir festeggia l'approvazione della legge sulla pena di morte; Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesi; Israele, Ben Gvir: Su legge pena di morte abbiamo fatto la storia. Israele approva la pena di morte per terrorismo: il video di Itamar Ben-Gvir mentre brindaNel video il ministro - punto di riferimento dei coloni violenti, che l’ha fortemente voluto questa legge - apre una bottiglia versando ai presenti nei calici il vino mentre urla eurforico: Alla salu ... tg.la7.it Israele, Ben-Gvir esulta per la legge sulla pena di morte ai terroristi palestinesi: "Abbiamo fatto la storia, che ne vengano giustiziati il più possibile. Per loro c'è solo la forca". x.com Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello facebook