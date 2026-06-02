Un artista ha donato un’opera al patrimonio del Comune della Spezia. L’atto si inserisce in un progetto di scambi culturali e rafforza i legami internazionali. La donazione è stata ufficializzata questa settimana, senza ulteriori dettagli sui termini o sull’opera stessa. La decisione coinvolge le istituzioni locali e contribuisce a valorizzare il patrimonio artistico della città. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali eventi correlati o future esposizioni.

Il patrimonio artistico del Comune della Spezia si arricchisce di un nuovo tassello legato alla diplomazia culturale e ai rapporti internazionali. Al primo piano del municipio si è svolta la cerimonia di donazione di ‘Bellezza nella Tempesta’, opera eseguita dall’artista italiano Francesco Mazzi. Il dipinto, un pannello telato realizzato tra la primavera e l’estate del 2024 con tecniche miste — pittura a olio, marmo, pasta strutturale e inserti in argento, platino e oro —, raffigura rami di ciliegio in fiore durante un temporale ed è ispirato al Sakura Fubuki, la tempesta di petali della tradizione giapponese. La collocazione del quadro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Bellezza nella tempesta’, Mazzi dona un’opera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Dama del Perrito

Notizie e thread social correlati

Amalfi, l’artista Clara Garesio dona l’opera d’arte “Passeggiata”L’artista internazionale Clara Garesio ha donato alla città di Amalfi un’opera in ceramica intitolata “Passeggiata”.

"La Tempesta" opera sospesa tra film e teatroÈ arrivato nelle sale, inizialmente a Milano e in Lombardia, il film “La Tempesta”, diretto da Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio.

Temi più discussi: Francesco Mazzi dona la propria opera; ’Bellezza nella tempesta’, Mazzi dona un’opera; Palazzo Civico, donata l’opera Bellezza nella Tempesta: un simbolo che avvicina La Spezia e Izumisano.

Palazzo Civico, donata l’opera Bellezza nella tempesta: un simbolo che avvicina La Spezia e IzumisanoL’opera Bellezza nella Tempesta, realizzata dall’artista italiano Francesco Mazzi, entra ufficialmente nel patrimonio del Comune della Spezia. La cerimonia di svelamento si è svolta al primo piano d ... msn.com

Donata al Comune l’opera Bellezza nella tempesta di Francesco Mazzi: simbolo del legame con IzumisanoDonata al Comune l’opera Bellezza nella Tempesta di Francesco Mazzi: simbolo del legame con Izumisano ... msn.com