È arrivato nelle sale, inizialmente a Milano e in Lombardia, il film “La Tempesta”, diretto da Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio. L’opera, prodotta da iBeHuman e Spazio Tertulliano, si distingue per un ibrido tra cinema e teatro. La pellicola si presenta come una versione sospesa tra i due linguaggi, senza ancora una distribuzione nazionale confermata. La data di uscita ufficiale e le modalità di distribuzione a livello più ampio non sono state comunicate.

Arriva nelle sale, prima a Milano e in Lombardia, “La Tempesta”, il film di Giuseppe Scordio prodotto da iBeHuman e Spazio Tertulliano, con la regia di Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio. “La Tempesta” è una rilettura dell’ultimo capolavoro di Shakespeare, un’opera sospesa tra cinema e teatro. Il film verrà proiettato allo Spazio Tertulliano di Milano (Via Tertulliano, 68) stasera alle 20.30, domani alle 19, domenica alle 19, lunedì alle 20.30, martedì alle 20.30 e mercoledì alle 20.30. Seguiranno altre proiezioni del film il 13 maggio, alle 21.00, al Cinema Troisi di San Donato Milanese (Piazza Generale Carlo Alberto della Chiesa, 22) e il 21 maggio, alle ore 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La Tempesta" opera sospesa tra film e teatro

La Tempesta | trailer

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