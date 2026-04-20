Amalfi l’artista Clara Garesio dona l’opera d’arte Passeggiata

L’artista internazionale Clara Garesio ha donato alla città di Amalfi un’opera in ceramica intitolata “Passeggiata”. L’opera rappresenta il paesaggio dell’Antica Repubblica Marinara e ora decora lo “Stradone” della località. La ceramista ha scelto di regalare questa creazione alla comunità locale, contribuendo ad abbellire uno dei principali punti di passaggio della città. La donazione è stata ufficializzata durante una cerimonia pubblica.