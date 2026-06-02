I cittadini di Belgioioso decideranno il futuro dei giardini del castello e delle serre del Pollak dopo l'acquisto da parte del Comune. La decisione riguarda se mantenere la gestione pubblica o affidarla a privati. La consultazione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale. La questione riguarda anche le modalità di riqualificazione delle aree verdi, che potrebbero cambiare in base alle scelte degli abitanti e alle decisioni dell’amministrazione.

? Punti chiave Come cambieranno le serre del Pollak dopo l'acquisto del Comune?. Chi deciderà se i giardini restano pubblici o passano ai privati?. Quanto costerà esattamente l'acquisizione delle proprietà storiche per il borgo?. Perché l'amministrazione ha scelto di coinvolgere i cittadini in questa asta?.? In Breve Prezzo d'asta sceso da 750mila a 410mila euro per le proprietà.. Obiettivo acquisto tra 350mila e 410mila euro tramite diritto di prelazione.. Voto in piazza Vittorio Veneto sabato prossimo dalle ore 9 alle 12.. Consultazione aperta presso ufficio protocollo fino al 19 giugno per i residenti.. Il destino dei giardini del castello di Belgioioso passa per le urne dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgioioso: i cittadini scelgono il futuro dei giardini del castello

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All’asta i giardini del castello. Tocca ai cittadini dire se acquistarliI giardini del castello sono stati messi all'asta e il Comune ha deciso di coinvolgere i cittadini attraverso una consultazione pubblica.

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