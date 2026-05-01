Officinalia al Castello di Belgioioso | 100 espositori per il biologico

Officinalia si svolge al Castello di Belgioioso con più di 100 espositori certificati nel settore biologico. La manifestazione si tiene in questa location storica e presenta un’ampia varietà di prodotti naturali e biologici. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sulla promozione di aziende e prodotti nel settore del bio. La fiera rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore.

? Cosa sapere Officinalia apre al Castello di Belgioioso con oltre 100 espositori certificati per il biologico.. Il fine settimana del primo maggio promuove il benessere naturale e le tradizioni lombarde.. Il castello di Belgioioso accoglie da oggi la fiera Officinalia, un appuntamento che fino a domenica celebrerà il biologico con oltre 100 espositori certificati dedicati alla cura della persona, alla casa e all’alimentazione sana. Con l’arrivo delle temperature più elevate, il desiderio di ritrovare un contatto autentico con la natura guida le proposte del fine settimana lungo del primo maggio. Tra borghi storici, mercati dell’antiquariato e percorsi gastronomici legati ai prodotti della terra, la Lombardia si prepara a un mosaico di eventi che spaziano dal benessere naturale alla scoperta dell’arte e del collezionismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Officinalia al Castello di Belgioioso: 100 espositori per il biologico Notizie correlate Leggi anche: ’Officinalia’, la fiera del biologico. Con Acquaworld voglia d’estate Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta ItaliaOltre 100 espositori selezionati da tutta Italia, per una full immersion tra musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Officinalia al Castello di Belgioioso; Officinalia torna al Castello di Belgioioso: tre giorni dedicati al biologico tra cultura, natura e sostenibilità; I Percorsi dell’Arte al Castello di Belgioioso; Castello di Belgioioso (PV): Officinalia, evento storico che fin dal 1986 ha promosso la cultura bio. ’Officinalia’, la fiera del biologico. Con Acquaworld voglia d’estateEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net I Percorsi dell'Arte al Castello di BelgioiosoCirca quaranta artisti da tutta Italia in mostra al Castello di Belgioioso in occasione di Officinalia, con lectio magistralis e lezione d'arte di D'Atanasio. itinerarinellarte.it Tra Terra e Cielo è a Officinalia, la Fiera del Bio che vale il Viaggio da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Castello di Belgioioso (PV) Passa a trovarci! - facebook.com facebook