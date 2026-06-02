Belen Rodriguez | Presta svela perché ha interrotto la collaborazione
Lucio Presta ha spiegato che ha interrotto la collaborazione con Belen Rodriguez a causa di divergenze professionali. La decisione è stata presa dopo alcune incomprensioni emerse durante il lavoro congiunto. Presta ha aggiunto che non ci sono state questioni personali alla base della rottura. La fine del rapporto è avvenuta in modo consensuale e senza ulteriori sviluppi legali o pubblici.
Lucio Presta torna a parlare di Belen Rodriguez e racconta un retroscena sulla fine del loro rapporto professionale. Il noto manager televisivo, ospite al Festival della Tv di Dogliani, ha ripercorso alcune tappe della sua lunga carriera e ha spiegato perché a un certo punto la collaborazione con la showgirl argentina si è interrotta. Per anni Presta ha seguito Belen in uno dei periodi più importanti della sua ascesa televisiva. Tra i due c’era un rapporto solido, ma secondo il racconto dell’agente arrivò un momento in cui fu necessario fare una scelta. Il problema, a suo dire, riguardava l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Il manager ha spiegato di aver messo Belen davanti a una sorta di ultimatum perché riteneva che le vicende sentimentali stessero incidendo troppo sulle decisioni professionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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